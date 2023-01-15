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Военнослужащий ВС РФ рассказал, как огнем САУ «Акация» удается деморализовать противника

Семен Лавров
14:33 15.01.2023
Для этого артиллеристы расчета совершают до 25 выездов на огневые позиции в сутки.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
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Военнослужащий ВС РФ рассказал о подробностях боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки САУ 2С3М «Акация». По его словам, огонь «Акации» нередко оказывается результативным.

«Выявили скопление личного состава и бронетехнику. Соответственно, сразу передали координаты, расчет навелся, произвел первый выстрел, дали корректуру. В общем, стрельба оказалась результативной, уничтожили до пяти боевиков и одну бронетехнику», - рассказал артиллерист с позывным «Лесник».

Кроме этого, он пояснил, что в своей работе расчет в первую очередь реагирует на действия противника. Чтобы сорвать готовящиеся наступление, российские бойцы ведут деморализующий обстрел, который не позволяет националистам выполнять поставленные задачи. Для этого артиллеристы «Акации» совершают до 25 выездов на огневые позиции в сутки.

«В день, расчет с района ожидания, на огневую позицию выезжает порядка 20-25 раз ежедневно, постоянно круглые сутки», - добавил военнослужащий.

15 января президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция, проводимая российскими войсками на Украине, развивается согласно плану Минобороны России и Генерального штаба. Также глава государства отметил положительную динамику хода операции.

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