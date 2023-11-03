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Путин посетит форум-выставку «Россия» на ВДНХ

Иван Жарков
15:38 03.11.2023
Президент России Владимир Путин планирует посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ.
Путин посетит форум-выставку «Россия» на ВДНХ
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости
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Владимир Путин посетит выставку-форум «Россия», сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Форум-выставка «Россия» начнет работать на территории московского ВДНХ 4 ноября этого года. По словам Пескова, Путин посетит форум в один из дней после его открытия.

«Президент побывает на ВДНХ в другой день. Мы об этом своевременно проинформируем», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

В день старта выставки-форума «Россия» президент собирается возложить цветы к памятнику Минина и Пожарского на Красной площади в Москве.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Целью мероприятия является демонстрация важнейших достижений России в экономике, науке, культуре, промышленности, энергетике, транспорте, строительстве и агропромышленном комплексе.

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