Путин посетит форум-выставку «Россия» на ВДНХ
Владимир Путин посетит выставку-форум «Россия», сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Форум-выставка «Россия» начнет работать на территории московского ВДНХ 4 ноября этого года. По словам Пескова, Путин посетит форум в один из дней после его открытия.
«Президент побывает на ВДНХ в другой день. Мы об этом своевременно проинформируем», - сказал пресс-секретарь российского лидера.
В день старта выставки-форума «Россия» президент собирается возложить цветы к памятнику Минина и Пожарского на Красной площади в Москве.
Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Целью мероприятия является демонстрация важнейших достижений России в экономике, науке, культуре, промышленности, энергетике, транспорте, строительстве и агропромышленном комплексе.