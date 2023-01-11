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Кулемзин заявил о стабильно тяжелой ситуации в Донецке из-за обстрелов ВСУ

Анна Назайкина
13:43 11.01.2023
Под обстрелы националистов попадают девять из девяти районов столицы ДНР - вся территория города, что приводит к жертвам среди мирных жителей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Донецке ситуация остается стабильно тяжелой. Только за 10 дней новогодних праздников зафиксировано 256 обстрелов по городу, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин в беседе со «Звездой».

Под обстрелы националистов попадают девять из девяти районов столицы ДНР - вся территория города, что приводит к жертвам среди мирных жителей.

«Украинские каратели сознательно продолжают агрессию и бьют по мирным кварталам, отлично понимания, что здесь находятся исключительно мирные объекты. Суровая статистика это подтверждает», - сказал он.

Под удар попадают республиканский музей, научная библиотека, больница, школа, учебные заведения. Объекты обстреливают по несколько раз, отметил Кулемзин.

«За вчерашний день зафиксировано такое количество обстрелов по пяти районам, такая плотность, что снова это приводит к разрушениям. Объекты инфраструктуры - это отопление, это водоснабжение, это энергетика», - добавил глава администрации.

Кулемзин сообщил, что коммунальщики и экстренные службы ежедневно рискуют жизнью, ремонтируя поврежденные обстрелами объекты инфраструктуры. Работы ведутся в круглосуточном режиме, но не всегда получается достаточно быстро восстанавливать подачу воды, газа и электроэнергии в пострадавшие дома.

Накануне Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Корреспондент «Звезды» из столицы ДНР рассказал подробности.

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