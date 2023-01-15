МО РФ: нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины

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В минувшую субботу российские войска нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектами энергетики. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены. Цель ракетного удара достигнута.

Накануне в МО РФ сообщили о ликвидации пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Две из них уничтожили в районах Табаевки и Першотравневое Харьковской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.