При обстреле украинскими боевиками Новопскова в ЛНР погибли два человека

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В воскресенье украинские боевики обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS поселок Новопсков в Луганской Народной Республике. В результате атаки погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

«07.00 по н.п. Новопсков с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела погибли два мирных жителя 1981 и 1982 г.р.», - сообщили в СЦКК.

Также сообщается, что был разрушен жилой дом.

Ранее сообщалось, что украинские националисты выпустили 57 снарядов по Донецкой Народной Республике за сутки. Они вели огонь из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Удары были нанесены по нескольким районам Донецка, а также другим населенным пунктам региона.