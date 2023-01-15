Армия Артиллеристы ВВО уничтожили живую силу и бронетехнику националистов с помощью САУ «Акация» Семен Лавров Один из военнослужащих рассказал, что артиллерийским огнем удается деморализовать противника. © Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация». Военнослужащие Южного военного округа ведут огонь по уничтожению объектов и позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Наносим огневое поражение, так сказать, деморализуя противника, во-первых. Потому что он в первую очередь деморализуется, сразу перестает выполнять свои функциональные обязанности», - рассказал военнослужащий с позывным «Лесник». При выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин. Ранее артиллерист с позывным «Томас» рассказал корреспонденту «Звезды», что украинские боевики стали реже вести огонь из орудий калибра 155мм. По его словам, количество «прилетов» в одну точку сократилось в несколько раз. Это может быть связано с проблемами с количеством боеприпасов у националистов, предположил военнослужащий. Экспертное мнение и аналитика