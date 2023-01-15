Артиллеристы ВВО уничтожили живую силу и бронетехнику националистов с помощью САУ «Акация»
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация». Военнослужащие Южного военного округа ведут огонь по уничтожению объектов и позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
«Наносим огневое поражение, так сказать, деморализуя противника, во-первых. Потому что он в первую очередь деморализуется, сразу перестает выполнять свои функциональные обязанности», - рассказал военнослужащий с позывным «Лесник».
При выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.
Ранее артиллерист с позывным «Томас» рассказал корреспонденту «Звезды», что украинские боевики стали реже вести огонь из орудий калибра 155мм. По его словам, количество «прилетов» в одну точку сократилось в несколько раз. Это может быть связано с проблемами с количеством боеприпасов у националистов, предположил военнослужащий.