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Артиллеристы ВВО уничтожили живую силу и бронетехнику националистов с помощью САУ «Акация»

Семен Лавров
13:37 15.01.2023
Один из военнослужащих рассказал, что артиллерийским огнем удается деморализовать противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация». Военнослужащие Южного военного округа ведут огонь по уничтожению объектов и позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Наносим огневое поражение, так сказать, деморализуя противника, во-первых. Потому что он в первую очередь деморализуется, сразу перестает выполнять свои функциональные обязанности», - рассказал военнослужащий с позывным «Лесник».

При выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

Ранее артиллерист с позывным «Томас» рассказал корреспонденту «Звезды», что украинские боевики стали реже вести огонь из орудий калибра 155мм. По его словам, количество «прилетов» в одну точку сократилось в несколько раз. Это может быть связано с проблемами с количеством боеприпасов у националистов, предположил военнослужащий.

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