Артиллерист рассказал о проблемах с боеприпасами у украинских боевиков на Донецком направлении

Между тем в последнее время противник ведет себя очень агрессивно. По словам артиллериста, в боевых действиях на стороне неприятеля участвует много поляков.

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Артиллерист с позывным Томас в беседе со «Звездой» рассказал о том, что вооруженные формирования Украины стали меньше тратить снарядов натовского калибра 155 миллиметров на Донецком направлении.

«По поводу 155 миллиметров, проблемки есть, раньше они более яростно долбили. Сейчас уже пять-десять снарядов. Раньше они могли в одну точку насыпать 25 штук. Проблемы у них появляются», - заметил он.

Томас добавил, что сейчас наши войска упорно работают по противнику, прикрывая пехоту.

«Работаем ювелирно, рядом с нашей пехотой кладем, погашаем точки противника. В последнее время он ведет себя очень агрессивно, очень много поляков находится, "чвкшников", бои довольно серьезные», - констатировал артиллерист.

Ранее корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев рассказал и показал, как работает 152-мм САУ «Акация» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов