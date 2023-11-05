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Дирижер Альтшулер: на концертах Темирканова зрители висели на люстрах

Анна Назайкина
13:26 05.11.2023
Церемония прощания с выдающимся дирижером проходит в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Дирижер Альтшулер: на концертах Темирканова зрители висели на люстрах
© Фото: Рудольф Кучеров, РИА Новости
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Заслуженный артист РФ, дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Владимир Альтшулер в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о Юрии Темирканове.

Он рассказал о первом впечатлении, которое на него произвел дирижер. Это было в 1968 году. Темирканову было всего 30 лет, его представили Симфоническому оркестру Ленинградской филармонии как нового главного дирижера.

«К этим пожилым людям, были, конечно, и молодые, но к этому составу коллектива вышел молодой человек, ему было 30 лет. Конечно, это была картина довольно редкая в то время, ведь мы до этого работали с дирижерами зрелого возраста», - отметил артист.

По словам Альтшулера, молодой Темирканов поразил всех музыкантов своей артистичностью, яркостью и моментальной отзывчивостью к любым вопросам или ситуативным изменениям.

«Он прекрасно смотрелся на сцене, у него была великолепная блистательная мануальная техника, он прекрасно общался как с оркестром, так и с залом. На тех концертах, которые я помню, публики было такое количество, как говорят музыканты, на люстрах висели», - сказал он.

Сегодня в Петербурге провожают в последний путь маэстро Темирканова. Прощание проходит в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича. Панихида сопровождается выступлением Заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Петербургской филармонии.

На церемонии выступил губернатор Александр Беглов, пришло множество коллег и учеников Темирканова, которые все как один восхищаются талантом, добротой и интеллигентностью худрука филармонии. Дирижера похоронят на Комаровском кладбище.

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