Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Юрию Темирканову было 84 года, причина смерти пока не известна.

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Знаменитый российский дирижер, художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Дирижер не дожил до своего юбилея чуть больше месяца, 10 декабря ему должно было исполниться 85 лет.

Темирканов был избран художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской (Санкт-Петербургской) филармонии имени Шостаковича в 1988 году, после смерти Евгения Мравинского и занимал этот пост до конца жизни.

На протяжении карьеры выступал со многими крупнейшими зарубежными оркестрами - Филадельфийским, Лондонским Королевским филармоническим, Берлинским филармоническим, Венским филармоническим, Концертгебау и другими.

Преподавал в Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, регулярно проводил мастер-классы в России и за рубежом.