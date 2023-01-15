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ТАСС: боец ММА Гаглоев умер на верхней полке в плацкарте

Анна Назайкина
11:57 15.01.2023
Ранее утверждалось, что смерть спортсмена была насильственной, инцидент мог произойти во время остановки поезда.
ТАСС: боец ММА Гаглоев умер на верхней полке в плацкарте
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Раскрыты новые подробности смерти в поезде Москва-Владикавказ бойца смешанных единоборств Георгия Гаглоева. ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Северной Осетии, передает, что спортсмен умер на верхней полке плацкарта.

Как утверждается, признаков того, что смерть 25-летнего участника множества соревнований, была насильственной, не обнаружено.

Ранее агентство сообщило об обнаружении тела молодого человека в поезде, который следовал из Москвы во Владикавказ. Уточнялось, что инцидент мог произойти во время остановки состава.

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