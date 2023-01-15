В стране и мире ТАСС: боец ММА Гаглоев умер на верхней полке в плацкарте Анна Назайкина Ранее утверждалось, что смерть спортсмена была насильственной, инцидент мог произойти во время остановки поезда. © Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости Читайте нас на: Раскрыты новые подробности смерти в поезде Москва-Владикавказ бойца смешанных единоборств Георгия Гаглоева. ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Северной Осетии, передает, что спортсмен умер на верхней полке плацкарта. Как утверждается, признаков того, что смерть 25-летнего участника множества соревнований, была насильственной, не обнаружено. Ранее агентство сообщило об обнаружении тела молодого человека в поезде, который следовал из Москвы во Владикавказ. Уточнялось, что инцидент мог произойти во время остановки состава. Экспертное мнение и аналитика