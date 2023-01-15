ТАСС: бойца ММА нашли мертвым в вагоне поезда Москва-Владикавказ
Как утверждается, спортсмена могли убить, когда поезд остановился в Ростове-на-Дону.
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Бойца смешанных боевых искусств Георгия Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда Москва-Владикавказ, передает ТАСС, ссылаясь на источник в спортивной сфере.
По информации агентства, мужчину могли убить, когда поезд остановился в Ростове-на-Дону.
«Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники», - приводятся слова собеседника агентства.
Как утверждается, смерть спортсмена могла быть насильственной. Так, по данным Telegram-канала Baza, его задушили.
Напомним, в октябре 2020 года в Дагестане в одном из заведений общепита Хасавюрта убили бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова. По данным правоохранителей, на теле мужчины было зафиксировано огнестрельное ранение.