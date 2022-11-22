В Китае в результате пожара на заводе погибли 36 человек

Также есть раненые и пропавшие без вести.

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В китайской провинции Хэнань в результате пожара погибли не менее 36 человек. О произошедшем сообщает телеканал CGTN.

Пожар начался на заводе в городе Аньян и вскоре был локализован. Известно также о двух пострадавших и о двух пропавших без вести.

Ранее в центре Москвы загорелся цветочный склад. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров. По имеющимся данным, погибли восемь человек.