Ynet: Израиль отказал Зеленскому в визите

© Фото: Eric Lalmand, Belga News Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский планировал вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном посетить Израиль. Однако главе киевского режима указали на то, что сейчас для его визита неподходящее время. Об этом пишет издание Ynet.

«В любом случае это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем», - говорится в публикации.

Напомним, сегодня Энтони Блинкен снова вернулся в Израиль после турне по государствам Ближнего Востока. Ранее госсекретарь США прилетал в страну 12 октября.

Ожидается, что завтра Израиль посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также намерен побывать в Египте.