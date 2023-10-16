В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Ynet: Израиль отказал Зеленскому в визите

Сергей Лебедев
16:19 16.10.2023
Зеленский хотел посетить страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ynet: Израиль отказал Зеленскому в визите
© Фото: Eric Lalmand, Belga News Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Владимир Зеленский планировал вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном посетить Израиль. Однако главе киевского режима указали на то, что сейчас для его визита неподходящее время. Об этом пишет издание Ynet.

«В любом случае это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем», - говорится в публикации.

Напомним, сегодня Энтони Блинкен снова вернулся в Израиль после турне по государствам Ближнего Востока. Ранее госсекретарь США прилетал в страну 12 октября.

Ожидается, что завтра Израиль посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также намерен побывать в Египте.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.