В стране и мире Шойгу отметил эффективность военной разведки в ходе СВО Военные разведчики успешно решают поставленные задачи, заявил министр обороны России. © Фото: Станислав Красильников, РИА Новости Читайте нас на: Военные разведчики успешно решают поставленные задачи в ходе спецоперации и действуют высокопрофессионально и эффективно, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Глава Минобороны отметил, что разведчики всегда честно и мужественно выполняли свой долг, добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны. В военной разведке было немало славных имен, и сегодня личный состав следует легендарным традициям своих предшественников, отметил Шойгу. Глава министерства обороны поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и пожелал новых свершений во имя России. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика