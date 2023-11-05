Шойгу отметил эффективность военной разведки в ходе СВО
Военные разведчики успешно решают поставленные задачи, заявил министр обороны России.
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Военные разведчики успешно решают поставленные задачи в ходе спецоперации и действуют высокопрофессионально и эффективно, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава Минобороны отметил, что разведчики всегда честно и мужественно выполняли свой долг, добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны.
В военной разведке было немало славных имен, и сегодня личный состав следует легендарным традициям своих предшественников, отметил Шойгу.
Глава министерства обороны поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и пожелал новых свершений во имя России.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.