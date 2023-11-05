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Два Ил-76 МЧС РФ с гумпомощью для сектора Газа вылетели из Грозного в Египет

Максим Крюков
10:36 05.11.2023
В МЧС России уточнили, что после доставки гуманитарного груза он будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они перенаправят его жителям анклава.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В состав грузов вошли продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Помощь была организована по указанию президента Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.

«Самолеты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Египет», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РФ.

Уточняется, что после доставки гуманитарной помощи они будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а они в свою очередь направят ее населению анклава.

В пятницу, 3 ноября, два ведомственных Ил-76 вылетели из подмосковного аэропорта Жуковский. Как сообщили в МЧС РФ, российские спасатели доставили 28 тонн гумпомощи для сектора Газа. В состав помощи вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

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