Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для сектора Газа
В партию помощи входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.
© Видео: МЧС России © Фото: Пресс-служба МЧС России, РИА Новости
Два самолета Ил-76 МЧС России доставят из подмосковного аэропорта Жуковский 28 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа. Помощь организована по указанию президента Владимира Путина, сообщает МЧС РФ.
Груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а те должны переправить его в Газу. Самолеты доставят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.
В октябре авиация МЧС России доставила для населения сектора Газа 27 тонн продуктов питания.