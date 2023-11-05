В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Росавиации выяснили, что привело к посадке А320 в поле под Новосибирском

Анна Ушакова
10:15 05.11.2023
Сообщается, что ошибка экипажа при посадке самолета состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.
В Росавиации выяснили, что привело к посадке А320 в поле под Новосибирском
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» А320, следующего по рейсу «Сочи - Омск», стали проблемы с «зеленой» гидросистемой и ошибка экипажа в определении положения шасси. Об этом сообщают «Известия» ссылаясь на документ Росавиации.

К нарушению «зеленой» гидравлической системы, отвечающей за механизмы, которые используют при посадке самолета, привело повреждение в месте заделки одного из гибких шлангов приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси.

В документе Росавиации сказано, что посадку под Новосибирском пришлось совершить также из-за нехватки топлива. При наборе высоты экипаж допустил ряд ошибок, среди которых был неверный расчет потребности топлива, а также игнорирование выпущенного положения шасси, из-за которого расход топлива самолета вырос.

Росавиация отметила, что в тех условиях, в которых находился экипаж уже после ряда допущенных ошибок, решение о выполнении посадки в поле было единственно грамотным.

По результатам расследования Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям. Одной из основных рекомендаций было проведение повторного изучения требований по порядку расчета топлива в полете и особенностей расчета его остатка при различных отказах систем ВС и силовой установки.

Самолет А320 по рейсу «Сочи - Омск» совершил аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре. Во время экстренной посадки в один из двигателей самолета попало небольшое количество грунта, повреждения получили несколько лопастей вентилятора двигателя, а передняя стойка шасси оказалась развернутой. На борту лайнера было 167 человек, в числе которых 20 детей и беременная девушка. Пятерым пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.