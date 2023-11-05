В Росавиации выяснили, что привело к посадке А320 в поле под Новосибирском

Сообщается, что ошибка экипажа при посадке самолета состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.

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Причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» А320, следующего по рейсу «Сочи - Омск», стали проблемы с «зеленой» гидросистемой и ошибка экипажа в определении положения шасси. Об этом сообщают «Известия» ссылаясь на документ Росавиации.

К нарушению «зеленой» гидравлической системы, отвечающей за механизмы, которые используют при посадке самолета, привело повреждение в месте заделки одного из гибких шлангов приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси.

В документе Росавиации сказано, что посадку под Новосибирском пришлось совершить также из-за нехватки топлива. При наборе высоты экипаж допустил ряд ошибок, среди которых был неверный расчет потребности топлива, а также игнорирование выпущенного положения шасси, из-за которого расход топлива самолета вырос.

Росавиация отметила, что в тех условиях, в которых находился экипаж уже после ряда допущенных ошибок, решение о выполнении посадки в поле было единственно грамотным.

По результатам расследования Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям. Одной из основных рекомендаций было проведение повторного изучения требований по порядку расчета топлива в полете и особенностей расчета его остатка при различных отказах систем ВС и силовой установки.

Самолет А320 по рейсу «Сочи - Омск» совершил аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре. Во время экстренной посадки в один из двигателей самолета попало небольшое количество грунта, повреждения получили несколько лопастей вентилятора двигателя, а передняя стойка шасси оказалась развернутой. На борту лайнера было 167 человек, в числе которых 20 детей и беременная девушка. Пятерым пассажирам понадобилась медицинская помощь.