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Байден заявил о прогрессе в достижении гуманитарной паузы в Газе

Владимир Рубанов
00:41 05.11.2023
Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что США выступают против режима прекращения огня.
Байден заявил о прогрессе в достижении гуманитарной паузы в Газе
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallook Press
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Президент США Джозеф заявил о прогрессе в достижении гуманитарного перемирия в войне между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байдена ответил на вопрос о том, продвигается ли решение вопроса об обеспечении гуманитарной паузы в секторе Газа. Он ответил «Да» и поднял большой палец вверх.

В ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток арабские лидеры потребовали прекращения боевых действий, указывая на тяжелейшую гуманитарную ситуацию в анклаве и гибель тысяч мирных жителей.

Блинкен заявил, что США выступают против режима прекращения огня. По его словам, это позволит ХАМАС перегруппироваться и осуществить атаки, подобные той, что произошла 7 октября. Однако необходима гуманитарная пауза, добавил он.

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