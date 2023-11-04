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Al Hadath: Блинкен посетит Рамаллу на Западном берегу реки Иордан

Владимир Рубанов
23:19 04.11.2023
С кем госсекретарь США встретится на палестинской территории и какие вопросы будет обсуждать, не сообщается.
Al Hadath: Блинкен посетит Рамаллу на Западном берегу реки Иордан
© Фото: Liu Jie XinHua Globallook Press
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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит город Рамалла на Западном берегу реки Иордан, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на палестинского чиновника. По его словам, это произойдет в воскресенье днем.

С кем Блинкен встретится на палестинской территории и какие вопросы будет обсуждать, не сообщается. В Рамалле расположены органы управления Палестины и штаб-квартира президента, лидера движения ФАТХ Махмуда Аббаса.

В субботу арабские лидеры публично потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена добиться немедленного прекращения огня в секторе Газа, передает Reuters. Это произошло через несколько часов после того как в результате авиаудара Израиля погибли по меньшей мере 15 человек в школе, находящейся под управлением ООН.

На пресс-конференции в Аммане министры иностранных дел Иордании и Египта, стоя рядом с Блинкеном, настаивали на прекращении боевых действий, заявляя, что смерть тысяч мирных жителей не может быть оправдана самообороной.

Госсекретарь США заявил, что прекращение огня на руку движению ХАМАС, которое получит возможность перегруппироваться и повторить атаку. По его словам, «важно подтвердить право Израиля и его обязанность защищать себя».

Блинкен совершает свою вторую поездку в регион с тех пор, как Израиль и ХАМАС вступили в войну 7 октября. Ранее он встречался с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Египта и Иордании, а также представителями Палестины в Аммане.

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