На севере Москвы погиб мужчина после взрыва самодельной петарды

В столичном СК заявили, что мужчина совместно с родственниками и друзьями решил запустить на территории Тимирязевского парка самодельную петарду.

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В Тимирязевском парке на севере Москвы погиб 47-летний мужчина в результате взрыва самодельной петарды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета вечером 14 января.

«14 января 2023 года на территории Тимирязевского парка, расположенного в Северном округе столицы, обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Установлено, что мужчина совместно с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что гражданин получил травму, несовместимую с жизнью. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства. Проводится доследственная проверка.

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