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Эксперт рассказал, как при запуске фейерверка не лишиться глаза

Ян Брацкий
14:10 31.12.2022
Приобретать пиротехнику необходимо только в лицензированных магазинах, а при ее запуске соблюдать меры предосторожности, уточнил эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergey Petrov, news.ru, GlobalLookPress
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Нарушение правил безопасности при запуске фейерверков могут привести к тяжелейшим травмам. Таким мнением со «Звездой» поделился эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

«Теоретически, фейерверком можно убить. Потому что на выходе из сопла светящиеся элементы достигают температуры в 300 градусов. При попадании в глаз его можно лишиться. Основные травмы - это ожоги конечностей, лиц, роговицы глаза. Более тяжелые - отрыв конечностей», - рассказал Кузнецов.

Чтобы петарды, римские свечи и бенгальские огни подарили радость, необходимо соблюдать три простых правила, сказал эксперт.

«Необходимо покупать фейерверки в организациях, которые продают лицензированный товар с сертификатами. Самое опасное - фейерверки, созданные кустарным способом. Нельзя запускать салюты в условиях плотной городской застройки. При попадании в форточку, на балкон или лоджию они могут привести к пожару. Запускать фейерверки должны взрослые люди, в адекватном состоянии», - уточнил Константин Кузнецов.

Золотым правилом безопасного применения пиротехнической продукции, резюмировал эксперт по пожарной безопасности, является соблюдение принципов разумности и достаточности.

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