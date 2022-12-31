В стране и мире Эксперт рассказал, как при запуске фейерверка не лишиться глаза Ян Брацкий Приобретать пиротехнику необходимо только в лицензированных магазинах, а при ее запуске соблюдать меры предосторожности, уточнил эксперт. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergey Petrov, news.ru, GlobalLookPress Читайте нас на: Нарушение правил безопасности при запуске фейерверков могут привести к тяжелейшим травмам. Таким мнением со «Звездой» поделился эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов. «Теоретически, фейерверком можно убить. Потому что на выходе из сопла светящиеся элементы достигают температуры в 300 градусов. При попадании в глаз его можно лишиться. Основные травмы - это ожоги конечностей, лиц, роговицы глаза. Более тяжелые - отрыв конечностей», - рассказал Кузнецов. Чтобы петарды, римские свечи и бенгальские огни подарили радость, необходимо соблюдать три простых правила, сказал эксперт. «Необходимо покупать фейерверки в организациях, которые продают лицензированный товар с сертификатами. Самое опасное - фейерверки, созданные кустарным способом. Нельзя запускать салюты в условиях плотной городской застройки. При попадании в форточку, на балкон или лоджию они могут привести к пожару. Запускать фейерверки должны взрослые люди, в адекватном состоянии», - уточнил Константин Кузнецов. Золотым правилом безопасного применения пиротехнической продукции, резюмировал эксперт по пожарной безопасности, является соблюдение принципов разумности и достаточности. Экспертное мнение и аналитика