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Эксперт Мардасов свел к минимумы шансы на войну между «Хезболлой» и Израилем

Максим Крюков
09:38 04.11.2023
Представители «Хезболлы» запугивают Израиль началом полномасштабной войны, потому что хотят закончить конфликт на Ближнем Востоке и избежать жертв, считает Антон Мардасов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ali Hashisho, XinHua, Global Look Press
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Горячей фазы конфликта между «Хезболлой» и ЦАХАЛ не будет, так как ливанская организация не захочет связываться с Израилем. Таким мнением поделился эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

«Я думаю, конфликта не будет, ничего не будет, потому что не захотят связываться с Израилем», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Собеседник телеканала также считает, что жителей северной части сектора Газа переместят в южную, и Армия обороны Израиля зачистит этот район. При этом, по словам Мардасова, «никто не будет вмешиваться».

Кроме того, специалист заявил, что официальные лица «Хезболлы» произносят громкие речи, поскольку «хотят, чтобы все остановилось».

«Конечно, они же не хотят, чтобы все это продолжалось. Все хотят, чтобы все это остановилось и не было столько жертв. Для этого и заявляют», - добавил Мардасов.

Ранее глава «Хезболлы» Сейед Насралла во время своего обращения к нации заявил, что ливанское военизированное движение перейдет к новому этапу военных действий против ЦАХАЛ и не собирается останавливаться на достигнутом. Он добавил, что шансы перетекания военных действий между «Хезболлой» и Израилем в широкомасштабную войну вполне реальны.

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