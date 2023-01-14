Владельцы кинотеатров предложили свои залы для уроков патриотического воспитания

За счет данной программы владельцы кинотеатров намерены поддержать свою сферу в условиях кризиса и приобщить школьников к русской классике кинематографа.

© Фото: Bruno Levesque, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Школьные уроки по литературе и патриотическому воспитанию могут начать проводиться в залах кинотеатров за просмотром картин русской классики и документалистики. Соответствующее предложение главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова было направлено в Министерство культуры РФ.

«Проведение уроков в кинотеатрах - это стандартная история. Идея этой программы - внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда. Когда учитель не просто читает урок, а когда можно посмотреть фильм и обсудить его», - цитирует его ТАСС.

По словам Воронкова, данная программа ранее функционировала в регионах и довольно успешно. Разница состояла в том, что затраты на конвертацию кинокартин для большого экрана и прочие расходы брали на себя сами кинотеатры. Они же самостоятельно договаривались со школами. Теперь, в условиях кризиса отрасли делать это для владельцев кинозалов будет затруднительно. Поэтому глава АВК предлагает сделать эту программу более масштабной, поддержав таким образом кинотеатры субсидированием со стороны государства. В свою очередь, они смогут приобщать школьников к золотой классике русского кино.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения РФ разработало образовательный модуль по игре в лапту для российских школ. Занимаясь данным видом спорта, ученики смогут улучшить свою физическую форму, научиться работать в команде, а также станут более инициативными и решительными.