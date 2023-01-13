Для российских школьников разработали модуль по лапте
Министерство просвещения разработало образовательный модуль «Лапта» для российских школ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что подготовкой программы для школьников занималась Федерация русской лапты. В министерстве отметили, что такие занятия дадут детям возможность совершенствовать свою физическую форму.
«Модуль...будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», - добавили в Минпросвещения.
Подчеркивается, что модуль по лапте позволит расширить интеграцию уроков физ-ры и внеклассной деятельности. Планируется, к 2024 году в каждой школе откроют спортклубы, в которых, в частности, будут проходить занятия по лапте.
Ранее глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что в российский школах появятся уроки НВП.