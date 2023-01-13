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Для российских школьников разработали модуль по лапте

Анна Назайкина
10:38 13.01.2023
В Минпросвещения заявили, что такие занятия научат детей работать в команде, быть инициативными и решительными.
Для российских школьников разработали модуль по лапте
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Министерство просвещения разработало образовательный модуль «Лапта» для российских школ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что подготовкой программы для школьников занималась Федерация русской лапты. В министерстве отметили, что такие занятия дадут детям возможность совершенствовать свою физическую форму.

«Модуль...будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», - добавили в Минпросвещения.

Подчеркивается, что модуль по лапте позволит расширить интеграцию уроков физ-ры и внеклассной деятельности. Планируется, к 2024 году в каждой школе откроют спортклубы, в которых, в частности, будут проходить занятия по лапте.

Ранее глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что в российский школах появятся уроки НВП.

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