В стране и мире Палестино-израильский конфликт WAFA: Израиль нанес удар по служившей приютом для беженцев школе Анна Ушакова По данным СМИ, в здании школы укрывались несколько тысяч беженцев. © Фото: Majdi Fathi, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Здание школы Ближневосточного агентства ООН подверглась ракетному обстрелу со стороны Израиля. Об этом сообщает WAFA. По данным агентства, школа в районе ас-Сафтауи была приютом для нескольких тысяч беженцев. Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что минимум 20 человек убиты в палестинском городе Газа во время бомбардировки школы. Также под израильские удары на севере сектора Газа попала колонна мирных жителей, которые пытались эвакуироваться через дорогу ар-Рашид. В результате обстрела погибли 14 человек. Экспертное мнение и аналитика