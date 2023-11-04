WAFA: Израиль нанес удар по служившей приютом для беженцев школе
По данным СМИ, в здании школы укрывались несколько тысяч беженцев.
© Фото: Majdi Fathi, Keystone Press Agency, Global Look Press
Здание школы Ближневосточного агентства ООН подверглась ракетному обстрелу со стороны Израиля. Об этом сообщает WAFA.
По данным агентства, школа в районе ас-Сафтауи была приютом для нескольких тысяч беженцев.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что минимум 20 человек убиты в палестинском городе Газа во время бомбардировки школы. Также под израильские удары на севере сектора Газа попала колонна мирных жителей, которые пытались эвакуироваться через дорогу ар-Рашид. В результате обстрела погибли 14 человек.