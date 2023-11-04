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WAFA: Израиль нанес удар по служившей приютом для беженцев школе

Анна Ушакова
09:58 04.11.2023
По данным СМИ, в здании школы укрывались несколько тысяч беженцев.
WAFA: Израиль нанес удар по служившей приютом для беженцев школе
© Фото: Majdi Fathi, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Здание школы Ближневосточного агентства ООН подверглась ракетному обстрелу со стороны Израиля. Об этом сообщает WAFA.

По данным агентства, школа в районе ас-Сафтауи была приютом для нескольких тысяч беженцев.

Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что минимум 20 человек убиты в палестинском городе Газа во время бомбардировки школы. Также под израильские удары на севере сектора Газа попала колонна мирных жителей, которые пытались эвакуироваться через дорогу ар-Рашид. В результате обстрела погибли 14 человек.

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