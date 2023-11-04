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В аэропортах Москвы начнут снимать отпечатки пальцев у мигрантов

Анна Ушакова
08:54 04.11.2023
Помимо дактилоскопии, мигрантам нужно будет пройти фотографирование.
В аэропортах Москвы начнут снимать отпечатки пальцев у мигрантов
© Фото: РИА Новости
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В аэропортах Москвы начнут снимать отпечатки пальцев у мигрантов. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

Она отметила, что пока что эксперимент проведут только в Москве — с таким предложением выступили городские власти.

Казакова также заявила, что в результате процедуры дактилоскопии и фотографирования лица, меняющие установочные данные, не смогут попасть на территорию России.

По словам начальника Миграционной службы, после введения обязательного сбора отпечатков пальцев 29 декабря 2021 года при помощи баз данных раскрыли свыше двух тысяч преступлений.

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