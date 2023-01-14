Причиной массовой гибели иваси на Курилах мог стать термический шок
Возможно, что в период штормов произошло резкое понижение температуры воды.
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Массовая гибель иваси в Сахалинской области могла произойти из-за термического шока. Об этом заявила заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская.
«Возможно в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», - цитирует ее администрация Южно-Курильского района.
Напомним, недавно на берег острова Кунашир выбросило огромное количество мертвых дальневосточных сардин иваси. Рыбой усеяна почти вся бухта Первухина.
В Росрыболовстве отметили, что видимых загрязнений в районе выбросов нет. Причина произошедшего устанавливается.