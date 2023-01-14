В стране и мире Причиной массовой гибели иваси на Курилах мог стать термический шок Сергей Лебедев Возможно, что в период штормов произошло резкое понижение температуры воды. © Фото: adm_yk, Telegram Читайте нас на: Массовая гибель иваси в Сахалинской области могла произойти из-за термического шока. Об этом заявила заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская. «Возможно в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», - цитирует ее администрация Южно-Курильского района. Напомним, недавно на берег острова Кунашир выбросило огромное количество мертвых дальневосточных сардин иваси. Рыбой усеяна почти вся бухта Первухина. В Росрыболовстве отметили, что видимых загрязнений в районе выбросов нет. Причина произошедшего устанавливается. Экспертное мнение и аналитика