На остров Кунашир выбросило тысячи мертвых сардин

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В Сахалинской области на берег острова Кунашир выбросило огромное количество мертвых Дальневосточных сардин иваси. Рыбой усеяна почти вся бухта Первухина. Об этом заявили в территориальном управлении Росрыболовства.

«Видимых загрязнений в районе выбросов не наблюдается. Такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частными явлениям», - добавили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Напомним, в декабре прошлого года на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 1 700 мертвых тюленей. Чиновники заверили, что гибель особей существенно не повлияет на популяцию, и в целом численность каспийского тюленя стабильна.

По предварительной версии, нерпы погибли из-за естественных факторов. Например, мог произойти природный выброс метана и как следствие - кислородное голодание.