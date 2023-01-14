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Валиева, чемпионский титул которой аннулирован, удалила запись о победе из соцсети

Семен Лавров
08:40 14.01.2023
Ранее в описании ее профиля в соцести, в котором содержалась информация о полученных наградах, была запись о золоте на чемпионате России. Теперь она отсутствует.
Валиева, чемпионский титул которой аннулирован, удалила запись о победе из соцсети
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Фигуристка Камила Валиева удалила информацию о получении ей золота на чемпионате России из соцсети. Ранее на ее странице в Instagram* была размещена соответствующая запись с эмодзи в виде медали. Теперь она отсутствует.

© 1 kamilavalieva26, Instagram*

Однако такая же запись пока что остается в Telegram спортсменки. В описании ее канала указано, что Валиева является двукратной серебряной медалисткой первенства РФ по фигурному катанию и победительницей данного чемпионата. А в Instagram* с недавнего времени осталась информация только о наличии двух серебряных медалей.

© 2 kamilavalieva26official, Telegram

Ранее стало известно, что РУСАДА приняло решение аннулировать результаты участия Камилы Валиевой на чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге по результатам допинг-тестирования. Вместо нее первое место отдано Анне Щербаковой, которая завоевала на данном первенстве серебро. При этом Валиева не понесет за употребления какой-либо другой ответственности.

* Instagram принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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