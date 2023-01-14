Валиева, чемпионский титул которой аннулирован, удалила запись о победе из соцсети
Ранее в описании ее профиля в соцести, в котором содержалась информация о полученных наградах, была запись о золоте на чемпионате России. Теперь она отсутствует.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Фигуристка Камила Валиева удалила информацию о получении ей золота на чемпионате России из соцсети. Ранее на ее странице в Instagram* была размещена соответствующая запись с эмодзи в виде медали. Теперь она отсутствует.