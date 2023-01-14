Спорт Валиева, чемпионский титул которой аннулирован, удалила запись о победе из соцсети Семен Лавров Ранее в описании ее профиля в соцести, в котором содержалась информация о полученных наградах, была запись о золоте на чемпионате России. Теперь она отсутствует. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Фигуристка Камила Валиева удалила информацию о получении ей золота на чемпионате России из соцсети. Ранее на ее странице в Instagram* была размещена соответствующая запись с эмодзи в виде медали. Теперь она отсутствует. © 1 kamilavalieva26, Instagram* Однако такая же запись пока что остается в Telegram спортсменки. В описании ее канала указано, что Валиева является двукратной серебряной медалисткой первенства РФ по фигурному катанию и победительницей данного чемпионата. А в Instagram* с недавнего времени осталась информация только о наличии двух серебряных медалей. © 2 kamilavalieva26official, Telegram Ранее стало известно, что РУСАДА приняло решение аннулировать результаты участия Камилы Валиевой на чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге по результатам допинг-тестирования. Вместо нее первое место отдано Анне Щербаковой, которая завоевала на данном первенстве серебро. При этом Валиева не понесет за употребления какой-либо другой ответственности. * Instagram принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской Экспертное мнение и аналитика