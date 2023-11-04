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Бойцы ВВО и юнармейцы посетили «Аллею славы» в Донецке в День народного единства

08:18 04.11.2023
Военнослужащие ВВО рассказали о сплоченности, единстве и взаимном уважении в своих подразделениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) разных национальностей и народностей России отметили День народного единства в Донецкой Народной Республике.

Бойцы встретились с представителями юнармейских отрядов и школ ДНР и вместе посетили «Аллею славы» в Донецке. После этого российские военные побеседовали с ребятами и рассказали им о причинах и необходимости проведения специальной военной операции, а также о взаимопомощи братских народов России на поле боя.

«На самом деле, в моем подразделении очень много национальностей. Все мы очень дружно живем, друг друга понимаем с полуслова. У нас нет такого, чтобы кто-то ссорился друг с другом. На войне мы все братья. Мы отмечаем праздники все вместе. Например, у меня свой народный праздник - пацаны поддерживают, вместе отмечают. У кого-то другой праздник - мы его поддерживаем, вместе отмечаем. Нет такого, чтобы кто-то отдельно. Всегда все вместе», - поделился командир орудия с позывным «Ангара».

В завершение мероприятия будущие защитники Отечества вместе с бойцами прочитали патриотические стихи ко Дню народного единства в парке Ленинского комсомола на фоне флагов различных регионов России.

«В нашем артиллерийском дивизионе очень много представителей разных национальностей. Самая главная фишка нашего дивизиона - что у нас сплоченность. Никогда не бывает конфликтов на почве национальности. Русские, дагестанцы, кабардинцы, ингуши, чеченцы служат у нас в дивизионе. Никогда не было такого, что мы между собой ругались, и какая-то проблема происходила», - рассказал командир дивизиона с позывным «Центурион».

Ранее космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили соотечественников с Днем народного единства. Они записали видеообращение на борту Международной космической станции.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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