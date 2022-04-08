Госдеп США выделил восточноевропейским и кавказским медиа $4,2 млн

По оценкам экспертов, в сложившейся ситуации Вашингтону требуется влиять на общественное мнение жителей постсоветского пространства о России.

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Американский Госдеп предложил журналистам из стран Восточной Европы и Южного Кавказа соревнование за грант размером в 3,5 миллионов долларов на «укрепление независимой журналистики», передает RT, ссылаясь на данные официального портала государственных закупок Grants.gov.

Утверждается, что целью гранта является противостояние дезинформации и «внешним источниками влияния», которые хотят «манипулировать» независимыми средствами массовой информации. Кроме того, еще один грант (740 тысяч долларов) выделили для обучения молодых представителей прессы в Венгрии.

По оценкам экспертов, в сложившейся ситуации США требуется «скорректировать» общественное мнение жителей постсоветского пространства о России, и такого рода гранты являются одним из самых действенных методов для достижения поставленной Вашингтоном цели.

Было отмечено, что право принять участие борьбы за грант имеют проекты из стран Восточной Европы и Южного Кавказа. В их числе - Украина, Белоруссия и Польша. Не менее $1,2 миллионов долларов из этой суммы заложено для удовлетворения заявок средств массовой информации из Центральной Европы.

«Все программы должны быть нацелены на такое воздействие, которое ведёт к реформам. Предпочтение отдается тем, кто избегает дублирования прошлых инициатив, поддерживая новые и творческие подходы», - приводится выдержка из документов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что поддержка Западом преступных украинских провокаций по сути является участием в них.