Делегации ОП РФ отказали в участии в совещании на площадке ОБСЕ

При этом заявки на аккредитацию были поданы в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

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Делегации Общественной палаты (ОП) России отказали в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения.

Данное мероприятие должно было состояться в Вене 16-17 мая. Отмечается, что в повестку дня встречи были заявлены темы свободы собраний и СМИ, обсуждение роли национальных и местных институтов.

«Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом НПО в сфере местного самоуправления. Однако к разговору о демократии россиян предпочли не допустить», - сказано в заявлении Общественной палаты, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что все заявки на аккредитацию были поданы в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

«Накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ», - также говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности разрыва дипотношений со странами Запада в случае продолжения высылки российских дипломатов.

В свою очередь в МИД РФ отметили, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является спланированной кампанией. В ведомстве подчеркнули, что ежедневно наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения.