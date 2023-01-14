В Петербурге прошел концерт в честь 102-й годовщины создания военно-оркестровой службы России

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В Санкт-Петербурге на сцене Эрмитажного театра военнослужащие военного оркестра штаба Западного военного округа провели праздничный концерт. Мероприятие прошло в честь 102-й годовщины создания военно-оркестровой службы России.

Концерт посвятили его ветеранам военно-оркестровой службы Северной столицы. Выступление началось маршем «Ленинград» Дмитрия Перцева. Он в советские года руководил военно-оркестровой службой Ленинградского военного округа.

В ходе концерта прозвучали военные марши разных поколений композиторов и классические произведения признанных гениев мировой культуры.

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге выступил Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов. На цене филармонии прозвучали якутские, монгольские, белорусские и не только национальные инструменты.

В составе оркестра были лучшие молодые музыканты из 28 регионов России, и не только из нее. Отбор шел несколько месяцев, главным условием было виртуозное владение инструментом и возраст от 17 до 27 лет.