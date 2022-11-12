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От курая до органа: в Петербурге выступил Всероссийский молодежный оркестр

Павел Кутаренко
Анастасия Бобылева
12:15 12.11.2022
В филармонии северной столицы прошло гала-выступление Всероссийского молодежного оркестра. На сцене прозвучали якутские, монгольские, белорусские и не только национальные инструменты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Они встретились на несколько дней в Санкт-Петербурге и собрали вокруг себя сотни зрителей. Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов - уникальная музыкальная команда. Отбор исполнителей длился несколько месяцев. Приехали 80 человек из разных уголков нашей страны и зарубежья - настоящие виртуозы своего дела.

На мероприятии можно услышать, как поет теплый ветер в бескрайних степях Монголии. У морин хуура - древнейшего смычкового инструмента с двумя струнами из конского волоса - свое уникальное звучание.

«Этот инструмент особенно мне дорог, потому что его сделал мой отец, он же научил на нем играть. И я счастлив, что могу теперь показать вам его душу», - рассказал Мунхбаяр Эрдэнэбаатар, солист Большого театра национального искусства Монголии.

Песня якутских эвенов от дирижера Андрея Долгова дает правильный настрой перед генеральной репетицией.  Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов - это не только балалайки, домры и гусли.

Здесь органисту из Белгорода аккомпанирует сербский баянист. А партию белорусской цимбалистки сменяет курай, длинная башкирская флейта .

Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов - это люди, которые впервые встретились в Петербурге всего 5 дней дней назад и сегодня сыграют в большой зале петербургской филармонии.

В составе оркестра лучшие молодые музыканты из 28 регионов России, и не только из нее. Отбор шел несколько месяцев, главным условием было виртуозное владение инструментом и возраст от 17 до 27 лет.

Впрочем, возраст таланту не помеха. О том, для кого сделали исключение в условиях отбора и что еще, помимо музыки, оказалось в программе мероприятия, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

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