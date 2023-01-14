Гинцбург описал опасную тенденцию в связи с появлением «кракена»

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Появление нового варианта омикрон-штамма коронавируса «кракен» указывает на то, что в будущем штаммов станет еще больше. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он объяснил, что «кракен» появился в результате рекомбинации: два различных коронавируса встретились в клетке и обменялись между собой генетическим материалом. В результате получился похожий штамм, но с новыми свойствами.

«Это говорит о том, что эволюция вируса сейчас пойдет гораздо быстрее, и разнообразие, с которым мы столкнемся, еще будет больше», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Он добавил, что в связи с быстрым изменением свойств новых штаммов заболеваемость коронавирусом может вырасти.

Ранее сообщалось, что в НИЦ имени Гамалеи приступили к работе над вакцинацией от «кракена».