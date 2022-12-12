Качество и скорость: как рембаты «оживляют» военную технику в Крыму

Личный состав знает характерные неисправности своей техники, а представители заводов-изготовителей оказывают им помощь, указывая на элементы, которые можно усилить или модернизировать.

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Задачу по замене неисправного двигателя ремонтная бригада щелкает как орехи. Снять узлы крепления мотора, подогнать крановую установку, изъять поврежденный агрегат, и поместить новый. В пункте ремонта боевой техники это делают за несколько часов. Хотя раньше требовалось около двух суток.

Если двигатель, трансмиссия и элементы ходовой части на военных грузовиках и «Градах» заменяют оперативно, то на участке ремонта зенитно-ракетных комплексов с бортовой электроникой специалисты работают гораздо тщательнее. От качества восстановления навигационных систем и приборов наведения в комплексах С-300 напрямую зависит точность поражения целей на поле боя.

«На ремонте находится станция наведения ракет. Основные неисправности, которые здесь бывают, связаны с электроникой. Погода влажная, сырая. Предохранители. Остальное все в норме. День-два - и машина уходит снова на передовую», - рассказал начальник ремонтной бригады с позывным «Броня».

Восстанавливать технику экипажам боевых машин помогают представители 14 заводов-изготовителей. Личный состав знает характерные неисправности своей техники, а заводские специалисты оказывают им помощь, указывая на элементы, которые можно усилить или модернизировать. В таком союзе работа идет полезнее и продуктивнее.

Игорь - сотрудник Марийского машиностроительного завода, где собираются комплексы С-300. Его профиль - обслуживание и наладка работы станций наведения ракет. Опыт работы на производстве у мужчины - больше 15 лет. В случае необходимости разобрать до винтика многотонное изделие ему не составит труда.

«Поломки разные бывают. Конкретно сейчас не запускается турбина. Нет питания. Большая работа тут достается офицерам и военным, которые тут работают. Мы тут, скорее, как на подхвате, стараемся помочь. Если что-то не хватает, то всегда идет поддержка от завода. Какие-то материалы, какие-то блоки привозят», - поделился Игорь, представитель завода-изготовителя.

На территории ремонтного батальона Южного военного округа (ЮВО) развернуто несколько участков: по ремонту зенитно-ракетных комплексов, реактивной артиллерии и самоходных гаубиц. Степень повреждения техники разнится. От повреждения наружных элементов - до бронебойных пробитий.

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» попала под массированную атаку украинских националистов. На корпусе видны следы от осколков, но они не влияют на ходовые качества и движение боевой машины. Однако на лобовой части артиллерийского орудия виднеется большая пробоина от ракетного удара. Специалисты говорят, это мелочи. В ближайшее время все будет поставлено на ход, и машина отправится в зону спецоперации выполнять свои основные боевые задачи.

На участке с артиллерийскими установками также ведется замена стволов 152-мм пушек. Ресурс одного орудия - 5-7 тысяч выстрелов. В боевых условиях пушки изнашиваются интенсивнее, чем где бы то ни было. Поэтому бригады работают в конвейерном режиме, ставя на ход и отправляя в зону спецоперации ежедневно по две единицы техники в восстановленном состоянии.

«При поступлении к нам орудия происходит замер канала ствола. Если уже ресурс выработан, то изделие отправляется в капитальный ремонт для проведения ремонта. На данном участке находятся изделия, которые уже могут выполнять задачи по предназначению», - сказал представитель выездной ремонтной бригады Алексей.

Перед ремонтом специалисты выполняют дефектовку. Похожую диагностику проводят в обычных автосервисах. Проверка всех узлов и агрегатов и составление плана и графика всех работ.

В ходе дефектовки ремонтные бригады записывают все узлы и агрегаты, которые необходимо заменить или отремонтировать, прямо на корпус боевой машины, чтобы по пунктам было удобнее восстанавливать каждый из них.

Приведенные в порядок боевые машины обкатывают на тестовом полигоне, чтобы убедиться, что все узлы и механизмы исправны. Восстановительные работы не останавливаются ни ночью, ни в заморозки.

Ранее «Звезда» рассказала, как рембаты восстанавливают российскую технику в зоне спецоперации. Поврежденные в ходе боев танки, БМП и реактивные системы залпового огня восстанавливают агрегатным способом - то есть заменяют изношенные модули на новые.