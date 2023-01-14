Овладеть «Утесом»: кадры практических стрельб из крупнокалиберного пулемета в Приморье

Военнослужащие выполняют практические стрельбы из НСВ «Утес» калибром 12,7 мм под руководством опытных офицеров объединения ВВО и участников спецоперации.

© Видео: Пресс-служба Восточного военного округа © Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) осваивают ведение огня из крупнокалиберного пулемета «Утес» на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

Практические стрельбы из НСВ «Утес» калибром 12,7 мм, который закреплен на многоцелевой бронетранспортер МТЛБ, проводятся под руководством опытных офицеров объединения ВВО и участников специальной военной операции.

Личный состав выполняет задачи по уничтожению живой силы и легкобронированной техники условного противника. Бойцы ведут огонь с места, поражая при этом цели на расстоянии до двух километров.

Ранее были опубликованы кадры отработки военнослужащими ВВО огня из крупнокалиберных «Утесов» на острове Сахалин. В ходе занятий на полигоне «Успеновский» все военные, вне зависимости от своей воинской должности, осваивают ведение пулеметного огня по наземным и низколетящим воздушным целям. Помимо этого, российские танкисты ежедневно выполняют нормативы по тактической и специальной подготовке.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.