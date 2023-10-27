В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

ГА ООН приняла резолюцию по ближневосточному конфликту

Марина Крижановская
23:46 27.10.2023
В поддержку предложенной Иорданией и еще 40 странами резолюции выступили 120 государств.
ГА ООН приняла резолюцию по ближневосточному конфликту
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту, предложенную группой арабских стран. Резолюция, которую подготовили Иордания и еще четыре десятка стран, призывает к немедленному перемирию. «За» проголосовали 120 государств, «Против» - 14 и еще 45 участников ГА ООН воздержались от голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, принятая резолюция осуждает направленное на мирных граждан Израиля и Палестины насилие, призывает к немедленному гуманитарному перемирию, которое бы привело к прекращению боевых действий. Помимо этого, в принятом документе звучит призыв к освобождению гражданских лиц, «незаконно удерживаемых в плену», немедленно и без предварительных условий.

Также было обозначено требование незамедлительно и без препятствий доставить в сектор Газа необходимые товары и услуги. Дополнительно сообщается, что резолюция содержит призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг данного анклава.

Российская сторона поддержала данный проект резолюции 26 октября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия вошла в число авторов проекта резолюции, предложенный Иорданией от имени арабской группы. Тогда Небензя призывал все страны поддержать принятие данного документа.

Прежде Россией и Китаем был заблокирован американский проект резолюции. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что право вето было применено, так как документ не содержал призыва к прекращению огня и боев, осуждал нападение ХАМАС на Израиль и признавал право Израиля на самооборону.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:29 В стране и мире
ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в секторе Газа
17:51 В стране и мире
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ после попыток сорвать чествование советских воинов
17:02 В стране и мире
ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева
16:23 В стране и мире
Представитель ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
16:14 В стране и мире
Русскую надпись на здании горсовета в Одессе сменили на английскую
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.