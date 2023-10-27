ГА ООН приняла резолюцию по ближневосточному конфликту

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В Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту, предложенную группой арабских стран. Резолюция, которую подготовили Иордания и еще четыре десятка стран, призывает к немедленному перемирию. «За» проголосовали 120 государств, «Против» - 14 и еще 45 участников ГА ООН воздержались от голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, принятая резолюция осуждает направленное на мирных граждан Израиля и Палестины насилие, призывает к немедленному гуманитарному перемирию, которое бы привело к прекращению боевых действий. Помимо этого, в принятом документе звучит призыв к освобождению гражданских лиц, «незаконно удерживаемых в плену», немедленно и без предварительных условий.

Также было обозначено требование незамедлительно и без препятствий доставить в сектор Газа необходимые товары и услуги. Дополнительно сообщается, что резолюция содержит призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг данного анклава.

Российская сторона поддержала данный проект резолюции 26 октября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия вошла в число авторов проекта резолюции, предложенный Иорданией от имени арабской группы. Тогда Небензя призывал все страны поддержать принятие данного документа.

Прежде Россией и Китаем был заблокирован американский проект резолюции. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что право вето было применено, так как документ не содержал призыва к прекращению огня и боев, осуждал нападение ХАМАС на Израиль и признавал право Израиля на самооборону.