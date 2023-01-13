Dziennik Wschodni: в Люблине двое поляков избили семью украинских беженцев

Как рассказала одна из пострадавших, перед нападением двое мужчин выкрикивали слова с призывами беженцам покинуть Польшу.

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В польском Люблине местные жители избили семью украинских беженцев. Об этом газете Dziennik Wschodni рассказала потерпевшая по имени Оксана.

По ее словам, двое поляков подошли к ней, ее 27-летней дочери и 13-летнему сыну на остановке и попросили закурить. Услышав их украинский акцент, мужчины стали вести себя агрессивно и выкрикивать призывы беженцам покинуть Польшу. После словесной перепалки они избили всех членов семьи.

Согласно данным газеты, личности нападавших уже установлены - это местные жители возрастом 25 и 30 лет. Против них заведены уголовные дела по факту избиения и оскорбления по национальному признаку.

Ранее одна из польских газет рассказывала историю жительницы Польши, которая выгнала из своего дома двух украинских беженок. Причиной этого стало то, что гостьи по нескольку часов в сутки занимали ее кухню и лепили там пельмени на продажу. По словам хозяйки дома, пустить к себе украинок оказалось ошибкой.