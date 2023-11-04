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Психолог Солдатенкова рассказала, как справиться с осенней хандрой

Сергей Лебедев
04:50 04.11.2023
Специалист считает, что нужно чаще улыбаться, слушать активную музыку и смотреть комедии, а также окружить себя приятными и красивыми вещами.
Психолог Солдатенкова рассказала, как справиться с осенней хандрой
© Фото: Frank May, picture alliance, Globallookpress
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Чтобы избавиться от осенней хандры, нужно окружить себя приятными и красивыми вещами. Об этом в беседе с RT заявила кандидат психологических наук Марина Солдатенкова.

Кроме того, по словам специалиста, необходимо чаще себя баловать. Также помогут в борьбе с хандрой прослушивание активной музыки и просмотр комедий.

«Третье — замечайте красоту вокруг себя, чаще улыбайтесь», - добавила Марина Солдатенкова.

Ранее в беседе со «Звездой» терапевт Анна Белоусова перечисляла методы борьбы с хандрой. Врач считает, что нужно продумать себе очень интересное меню.

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