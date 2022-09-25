В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Разбавить красками осень: диетолог дала советы по борьбе с хандрой

Виктория Ивашечкина
08:56 25.09.2022
По мнению врача, для того, чтобы быстро выйти из состояния хандры, нужно продумать себе очень интересное меню.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Терапевт, диетолог Анна Белоусова в беседе со «Звездой» рассказала о способах борьбы с осенней хандрой. По ее словам, в дождливое и пасмурное время у людей, особенно склонных к перепадам артериального давления, может начаться хандра. У здоровых людей также часто наблюдаются головные боли и недосып. Однако даже в этой ситуации можно поднять себе настроение довольно простыми способами.

«Действительно, в такую погоду, дождливую, когда мы понимаем, что лето уже практически прощается с нами, на нас наваливается хандра. Этому способствует перемена атмосферного давления. Вот такая погода, где солнце меняется на дождик. Люди, склонные к метеопатии, начинают хандрить. Иногда сердечно-сосудистая система страдает. Понижается или повышается артериальное давление», - отметила врач.

По словам Белоусовой, с этим состоянием можно бороться с помощью еды. Для того, чтобы быстро выйти из состояния хандры, нужно продумать себе очень интересное меню.

«Мы надеемся, что дожди будут не затяжные. Поэтому, даже для тех, кто бережет свою фигуру, несколько дней такого хулиганства, совершенно не повредит. В меню можно включить то, что напомнит нам о лете. Это различные фрукты и овощи. Ярко-красного, желтого и оранжевого цвета. Считается, что из всей этой палитры именно оранжевый, как наиболее теплый цвет, больше всего способствует хорошему настроению. То есть, это мандарины и бананы, дыни, арбузы, которые сейчас легко можно купить. С фруктами можно сделать, что угодно и устроить себе два таких тропических дня», - подчеркнула врач.

По ее словам, в ситуации с хандрой помогают воспоминания о грядущей зиме.

«Есть такой напиток, как глинтвейн. Он делается на основе красного вина. В качестве замены можно использовать гранатовый сок или вишневый. Настроение повышается уже в процессе приготовления. Также можно провести время на кухне за интересной готовкой вместе со своей семьей. В этом деле лучше всего подойдет приготовление выпечки. Можно всем вместе сделать печенье и украсить их орехами, которые также являются антидепрессантом», - также рассказала Белоусова.

Гидрометцентр накануне объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного дождя. Кроме этого, Роман Вильфанд заявил, что пасмурная погода ожидает жителей Москвы в течение всей текущей недели. По словам синоптика, до конца недели «бабье лето» так и не наступит.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:33 В стране и мире
Бывший нардеп Украины Журавко погиб после ракетного удара по гостинице в Херсоне
09:18 В стране и мире
В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела
06:28 Армия
Видео
Награждение на передовой: кадры вручения медалей военнослужащим ВДВ РФ
06:05 В стране и мире
Видео
Мобилизованные и добровольцы прибывают в военкоматы Калининграда
05:20 В стране и мире
Украинских шпионов-егерей заповедника обезвредили в Херсонской области
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.