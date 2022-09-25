Разбавить красками осень: диетолог дала советы по борьбе с хандрой

По мнению врача, для того, чтобы быстро выйти из состояния хандры, нужно продумать себе очень интересное меню.

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Терапевт, диетолог Анна Белоусова в беседе со «Звездой» рассказала о способах борьбы с осенней хандрой. По ее словам, в дождливое и пасмурное время у людей, особенно склонных к перепадам артериального давления, может начаться хандра. У здоровых людей также часто наблюдаются головные боли и недосып. Однако даже в этой ситуации можно поднять себе настроение довольно простыми способами.

«Действительно, в такую погоду, дождливую, когда мы понимаем, что лето уже практически прощается с нами, на нас наваливается хандра. Этому способствует перемена атмосферного давления. Вот такая погода, где солнце меняется на дождик. Люди, склонные к метеопатии, начинают хандрить. Иногда сердечно-сосудистая система страдает. Понижается или повышается артериальное давление», - отметила врач.

По словам Белоусовой, с этим состоянием можно бороться с помощью еды. Для того, чтобы быстро выйти из состояния хандры, нужно продумать себе очень интересное меню.

«Мы надеемся, что дожди будут не затяжные. Поэтому, даже для тех, кто бережет свою фигуру, несколько дней такого хулиганства, совершенно не повредит. В меню можно включить то, что напомнит нам о лете. Это различные фрукты и овощи. Ярко-красного, желтого и оранжевого цвета. Считается, что из всей этой палитры именно оранжевый, как наиболее теплый цвет, больше всего способствует хорошему настроению. То есть, это мандарины и бананы, дыни, арбузы, которые сейчас легко можно купить. С фруктами можно сделать, что угодно и устроить себе два таких тропических дня», - подчеркнула врач.

По ее словам, в ситуации с хандрой помогают воспоминания о грядущей зиме.

«Есть такой напиток, как глинтвейн. Он делается на основе красного вина. В качестве замены можно использовать гранатовый сок или вишневый. Настроение повышается уже в процессе приготовления. Также можно провести время на кухне за интересной готовкой вместе со своей семьей. В этом деле лучше всего подойдет приготовление выпечки. Можно всем вместе сделать печенье и украсить их орехами, которые также являются антидепрессантом», - также рассказала Белоусова.

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