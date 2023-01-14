Объединение противоракетной обороны ВКС РФ отправило гуманитарную колонну в Донбасс

Гуманитарная помощь будет доставлена в детские дома и больницы Донбасса, а также военнослужащим, находящимся на передовой.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Личный состав 9-й дивизии противоракетной обороны Воздушно-космических сил России принял участие во всероссийской акции по поддержке граждан новых регионов РФ «Своих не бросаем». Военнослужащие провели митинг, посвященный отправке колонны с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

«Дети, они не могут сами попросить о помощи, и мы не будем ждать, когда нас попросят, мы будем просто приезжать и помогать. Я хочу поблагодарить всех, кто со мной - это офицеры, прапорщики, сержанты - кто помогает ее доставлять», - сказал старший колонны Константин Фролов.

В акции участвуют граждане и организации со всех регионов России, которые сформировали гуманитарный конвой для тех, кто действительно нуждается в помощи.

«Мы хотим оказать внимание и помощь, в первую очередь, детям, которые остались без родителей, военнослужащим, которые находятся в госпиталях, бойцам, которые находятся на передовой», - заявил Ерлан Бекмухамедов.

Ранее Донбасс посетила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она проинспектировала доставку гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающими новогодними праздниками детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненых военнослужащих в госпитале.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.