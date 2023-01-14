Армия Армия Армия

Объединение противоракетной обороны ВКС РФ отправило гуманитарную колонну в Донбасс

05:30 14.01.2023
Гуманитарная помощь будет доставлена в детские дома и больницы Донбасса, а также военнослужащим, находящимся на передовой.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Личный состав 9-й дивизии противоракетной обороны Воздушно-космических сил России принял участие во всероссийской акции по поддержке граждан новых регионов РФ «Своих не бросаем». Военнослужащие провели митинг, посвященный отправке колонны с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

«Дети, они не могут сами попросить о помощи, и мы не будем ждать, когда нас попросят, мы будем просто приезжать и помогать. Я хочу поблагодарить всех, кто со мной - это офицеры, прапорщики, сержанты - кто помогает ее доставлять», - сказал старший колонны Константин Фролов.

В акции участвуют граждане и организации со всех регионов России, которые сформировали гуманитарный конвой для тех, кто действительно нуждается в помощи.

«Мы хотим оказать внимание и помощь, в первую очередь, детям, которые остались без родителей, военнослужащим, которые находятся в госпиталях, бойцам, которые находятся на передовой», - заявил Ерлан Бекмухамедов.

Ранее Донбасс посетила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она проинспектировала доставку гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающими новогодними праздниками детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненых военнослужащих в госпитале.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:49 В стране и мире
Россия планирует в этом году запустить три спутника ГЛОНАСС нового поколения
03:25 В стране и мире
РФ запросила заседание СБ ООН в связи со стремлением Киева уничтожить УПЦ
01:19 В стране и мире
Небензя: РФ готова к достижению целей СВО путем переговоров
00:40 В стране и мире
Постпред Китая в ООН предупредил о последствиях военной помощи Киеву
22:55 В стране и мире
Bild: министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уходит в отставку
Популярное
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.