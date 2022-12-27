Подарки детям и визит в госпиталь: Ксения Шойгу посетила Донбасс

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Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу посетила Донбасс. Она проинспектировала доставку гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненых военнослужащих в госпитале.

Первой локацией для визита стал город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР), куда в октябре прибыл первый конвой гуманитарной помощи «Лиги героев». Ксения Шойгу посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году свое 120-летие.

Дети из приюта в Стаханове были эвакуированы в связи с ракетными атаками и размещены вместе с другими детьми в специальной школе-интернате в Петровском. Ребята получили новогодние подарки, интернат также оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и другими вещами первой необходимости. Специальное оборудование также доставили в реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей - принтеры для печати шрифтом Брайля, звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.

В течение недели «Лига героев» проведет 35 театрализованных новогодних представлений для детей в городах Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области. На них выступят профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, любимых героев русских мультфильмов и сказок. Представления, как ожидается, посетят 5,5 тысяч детей.

«Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛНР и ДНР... Ну и, конечно, с помощью партнеров "Лиги Героев", мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того, чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств», - рассказала Ксения Шойгу.

Часть подарков собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать от себя презент детям Донбасса.

«Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость в глазах детей в интернате, где мы были, когда они распаковывали подарки. Но в первую очередь, мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже все не зря», - прокомментировал музыкант Александр Степанов (ST), посетивший Донбасс вместе с Ксенией Шойгу.

Руководитель «Лиги героев» в ходе своего визита также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за их работу - именно эта клиника будет дежурной в ночь с 31 декабря на 1 января, а героев - за службу.