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Россия планирует в этом году запустить три спутника ГЛОНАСС нового поколения

Максим Крюков
03:49 14.01.2023
Также ожидается старт станции «Луна-25», аппаратов дистанционного зондирования Земли и запуск на орбиту десяти наноспутников.
Россия планирует в этом году запустить три спутника ГЛОНАСС нового поколения
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com
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В 2023 году Россия планирует отправить на орбиту три навигационных спутника ГЛОНАСС нового поколения, аппараты ДЗЗ и наноспутники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Главкосмос».

Согласно информации дочерней компании Роскосмоса по коммерческому продвижению российской космической отрасли, в этом году должны состояться запуски двух спутников «Глонасс-К» и одного «Глонасса-К2». Кроме того, Россия собирается запустить аппараты дистанционного зондирования Земли. Среди них «Арктика-М», два «Ионосфера», два «Метеор-М», «Кондор-ФКА», «Обзор-Р», «Ресурс-П» и «Электро-Л». Также ожидается старт станции «Луна-25» и запуск на орбиту десяти наноспутников.

Отмечается, что с космодрома Плесецк будут запущены легкая ракета «Ангара-1.2» и тяжелая ракета «Ангара-А5». Также конструкторы планируют два пуска пилотируемых кораблей «Союз МС» и четыре старта грузовиков «Прогресс МС» к Международной космической станции (МКС). О датах пусков пока ничего неизвестно.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что в четвертом квартале 2028 года госкорпорация планирует запустить космическую обсерваторию «Спектр-УФ» с ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик, новых звезд и экзопланет. Отмечалось, что опытно-конструкторские работы по теме «Спектр-УФ» в настоящее время находятся на этапе разработки рабочей конструкторской документации, изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки.

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