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Politico: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев Джабалия

Сергей Лебедев
03:55 04.11.2023
Администрация Байдена просит минимизировать нанесение ущерба гражданскому населению.
Politico: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев Джабалия
© Фото: Fadi Wael Alwhidi, dpa, Global Look Press
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Американские официальные лица попросили израильских военных объяснить причину авиаудара по густонаселенному лагерю беженцев Джабалия в северной части сектора Газа, в результате которого погибли десятки человек. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«Администрация Байдена попросила Израиль подробно описать ход мыслей и процесс недавнего удара по лагерю беженцев Джабалия», - говорится в публикации.

Власти США также попросили руководство Израиля проводить «точное наведение на цель», чтобы исключить причинение вреда гражданскому населению.

Напомним, в среду ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джабалия. Погибли по меньшей мере 80 человек.

Число жертв может еще вырасти. Среди жертв много женщин и детей. Еще сотни людей ранены.

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