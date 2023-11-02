CNN: минимум 80 человек погибли при повторном ударе Израиля по лагерю в Джабалии

© Фото: Fadi Wael Alwhidi dpa Globallook Press

В результате нового авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в среду погибли по меньшей мере 80 человек, сообщает CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в секторе Газа Атефа Аль Калута.

В больницу доставили по меньшей мере 80 тел, рассказал он. Число жертв может вырасти, потому что тела выкапывают из-под завалов. Большинство погибших - это женщины и дети, рассказал врач. Еще сотни людей получили ранения.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что взрыв в лагере беженцев Джабалия в районе Аль-Фаллуджи произошел в результате авиаудара. В заявлении говорится, что при этом были уничтожены «террористы ХАМАС».

Видео с места взрыва показало катастрофические разрушения вокруг глубокой воронки, в которой копались люди в поисках тел. Сообщалось, что погибли и пострадали не менее 400 человек.

Во вторник израильские военные также нанесли авиаудары по Джабалии в районе недалеко от Аль-Фаллуджи, сообщает телеканал. Медики заявляют о сотнях жертв.