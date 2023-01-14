В Тель-Авиве около 80 тысяч человек вышли на митинг против новой реформы Минюста

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На улицы Тель-Авива вышли десятки тысяч противников израильского правительства, возглавляемого лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху. Митингующие выражают несогласие с новой юридической реформой, которую обнародовал глава Минюста Ярив Левин. Об этом пишет местная онлайн-газета The Times of Israel.

«Десятки тысяч демонстрантов, несмотря на дождливую погоду, собрались в субботу вечером на площади Хабима в Тель-Авиве на акции протеста против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля", - говорится в публикации.

Как сообщает издание со ссылкой на правоохранительные органы, в 20:30 по местному времени (21:30 по мск) на площади Хабима и прилегающих к ней улицах находилось почти 80 тысяч человек.

Согласно объявленному министром юстиции Израиля плану юридической реформы, будут введены ограничения полномочий Верховного суда в отношении блокирования законопроектов и решений правительства. Также преобразование Минюста даст возможность израильскому кабмину контролировать отбор судей.

Биньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля. Он был приведен к присяге в Кнессете 29 декабря. Ранее политик возглавлял кабмин в 1996-1999 и 2009-2021 годах.