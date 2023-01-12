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Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров

Андрей Аркадьев
Андрей Лазарев
18:11 12.01.2023
При обстреле Ленинского района столицы ДНР погиб человек, также есть раненые.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские националисты нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате на земле лежат выбитые взрывной волной стекла и осколки. Больше всего повреждений получило здание авторемонтной базы сети супермаркетов. Когда начался обстрел, внутри находились десятки людей. Снаряд прошил кровлю, оставив отверстие в крыше, и разорвался среди бетонных балок под потолком.

Начальник охраны автомобильной ремонтной базы по имени Владимир показал последствия обстрела и рассказал, что это третий удар националистов по их предприятию с 2015 года.

«Услышал взрыв. Когда вышел, все в пыли, в дыму, ничего не видно практически. Пришел сюда, тут уже началась эвакуация раненых», - рассказал Владимир.

Сотрудники говорят, что есть погибший, а также раненые. Один сейчас находится в реанимации. Жертв могло быть больше. От разлетевшихся по помещению осколков людей спасли большегрузы. Они приняли на себя основной удар. Один из осколков попал в бензобак, однако возгорания не произошло. Также можно увидеть разбитые лобовые стекла. Такие повреждения получили практически все автомобили. На территории предприятия есть подземное убежище - после начала обстрела многие укрылись именно там. Люди поддерживали и помогали друг другу.

«Зашел начальник к нам. Только закрывает двери, и взрыв. Пыль кругом, дым. Ну, и все, пошли в убежище», - поделился слесарь Ярослав.

Несколько часов на месте обстрела работали сотрудники Ситуационного центра контроля и координации, а также Следственного комитета. Они собирали фрагменты выпущенных боевиками снарядов. Но мелкие осколки сотрудники автобазы находят и сейчас, проводя уборку.

Фрагменты снаряда предположительно 155-мм «натовского» калибра отыскали сотрудники предприятия. Что это за снаряд, будут выяснять сотрудники СЦКК и Следственного комитета. Уже известно, что украинские боевики выпустили только по Ленинскому району не менее пяти снарядов 155 мм калибра. Обстрелы весь день ведутся и в других частях города.

Ранее Минобороны РФ сообщило об успешных наступательных действиях российских войск на Донецком направлении.

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