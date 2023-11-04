Haaretz: в жилой дом в Сдероте на юге Израиля попали ракеты

На данный момент о пострадавших и жертвах не сообщается.

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В субботу поздно вечером ракеты попала в жилой дом в городе Сдерот на юге Израиля. Об этом сообщает газета Haaretz.

На данный момент о жертвах не сообщается. Кроме того, не уточняется принадлежность ракет, попавших в строение.

Ранее стали известно, что ливанское движение «Хезболла» запустила новую мощную ракету в сторону Израиля.

Пуск был осуществлен в направлении позиций ЦАХАЛ в районе населенных пунктов Айта аль-Шааб и Рмейш.