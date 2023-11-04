Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток для помощи Израилю

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Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке для оказания поддержки Израилю и обеспечения безопасности в регионе. Об этом командование сообщило в социальной сети X.

В понедельник 30 октября авианосец ВМС США был замечен в Средиземном море на пути в зону конфликта на Ближнем Востоке. В ударную группу «Эйзенхауэра» вошли ракетный крейсер и два ракетных эсминца. Целью его отправки назвали необходимость сдерживания враждебных действий против Израиля.

Это будет второй авианосец, направленный для помощи Израилю, об отправке которого объявили в Соединенных Штатах. В самом начале палестино-израильского конфликта стало известно о планах Вашингтона также направить в зону Восточного Средиземноморья авиационную ударную группу «Джеральд Форд», которая состоит из авианосца, ракетного крейсера и четырех эсминцев.